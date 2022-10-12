Gaziantep haber | Gaziantep'te muhtarlar arasında bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep haber | Gaziantep'te muhtarlar arasında bilgi yarışması düzenlendi

12.10.2022 17:01
Gaziantep haber | Gaziantep'te muhtarlar arasında bilgi yarışması düzenlendi

Gaziantep haberler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekimler Muhtarlar Günü dolayısıyla "Muhtarlar Bilgi Yarışması" organize etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekimler Muhtarlar Günü dolayısıyla "Muhtarlar Bilgi Yarışması" organize etti.

Kadın, Aile ve Eğitim Daire Başkanlığınca, Onat Kutlar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın elemelerin ardından yapılan finaline 9 ilçeden 27 muhtar katıldı.

20 sorunun yöneltildiği yarışmada derece elde edenlere KKTC ve İstanbul gezisi hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikteki konuşmasında, muhtarlarla bir araya gelmekten ve programlarda buluşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Şahin, muhtarların yerel yönetimlerde önemli olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlar Günü, Onat Kutlar, Konferans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haber | Gaziantep'te muhtarlar arasında bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:11:32. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep haber | Gaziantep'te muhtarlar arasında bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement