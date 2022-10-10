Gaziantep'in Nizip ilçesi adaklı (Keret) köyünde mısır mevsimi olması nedeniyle sürü halindeki domuzlardan korunmak için köylüler tuzak kurdu. Kurulan tuzağa nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlar düştü. Hayvanı gören köylüler durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Sırtlan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerce koruma altına alındı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep haber... Gaziantep'te nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan bulundu - Son Dakika

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