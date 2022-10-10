Gaziantep haber... Gaziantep'te nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep haber... Gaziantep'te nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan bulundu

10.10.2022 16:56

Gaziantep haberler: Gaziantep'te nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan bulundu Gaziantep'in Nizip ilçesinde mısır tarlalarına saldıran domuzlardan korunmak için kurulan tuzağa nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan düştü.

Gaziantep'te nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde mısır tarlalarına saldıran domuzlardan korunmak için kurulan tuzağa nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan düştü.

Gaziantep'in Nizip ilçesi adaklı (Keret) köyünde mısır mevsimi olması nedeniyle sürü halindeki domuzlardan korunmak için köylüler tuzak kurdu. Kurulan tuzağa nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlar düştü. Hayvanı gören köylüler durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Sırtlan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerce koruma altına alındı.

YORUMLAR
500
Jeneratör hırsızları yakalandı Jeneratör hırsızları yakalandı Jeneratör hırsızları kamerada Jeneratör hırsızları kamerada Gaziantep haberleri: Medical Point Gaziantep Dermatoloji ve Kozmetoloj Ünitesi cilt lekelerinde iddialı Gaziantep haberleri: Medical Point Gaziantep Dermatoloji ve Kozmetoloj Ünitesi cilt lekelerinde iddialı
Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep haber... Gaziantep'te nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 01:28:04. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep haber... Gaziantep'te nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement