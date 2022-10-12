Gaziantep haber: Nizip'te koca dehşeti: Boşanmak isteyen karısını 6 yerinden bıçakladı

Nizip'te koca dehşeti: Boşanmak isteyen karısını 6 yerinden bıçakladı
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir adam, boşanmak isteyen karısını 6 yerinden bıçakladı. Kocasının bıçakladığı kadın hastanede tedavi altına alınırken kaçmak isteyen koca halk tarafından yakalandı.
Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Azat K. isimli şahıs kendisinden boşanmak isteyen karısı Melek K. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kendisine hakim olamayan koca, eşini vücudunun 6 yerinden bıçakladı.
Kocasının bıçakladığı kadın tedaviye alındı
Eşinin bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaçmak isteyen koca, halk tarafından yakalandı
Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken olay sonrası kaçmak isteyen canı koca, halk tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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