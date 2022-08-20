Gaziantep haberi... Gaziantep'te 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep haberi... Gaziantep'te 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

20.08.2022 16:20
Gaziantep haberi... Gaziantep'te 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep gündem haberi... Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 bin 174 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberi... Gaziantep'te 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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