Gaziantep haberi... Gaziantep'te 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 bin 174 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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