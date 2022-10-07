Gaziantep haberi | Gaziantep'te 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep haberi | Gaziantep'te 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi

07.10.2022 20:48
Gaziantep haberi | Gaziantep'te 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi

Gelen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ile 4 bin 200 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gaziantep'te 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ile 4 bin 200 tüfek kartuşu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kentteki bir kargo aktarım firmasının şubesinde şüpheli paketlerde yaptıkları incelemede 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ile 4 bin 200 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili yasal işlem başlattı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberi | Gaziantep'te 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi - Son Dakika

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