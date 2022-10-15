Gaziantep haberi: Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep haberi: Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

15.10.2022 00:57
Gaziantep haberi: Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle bir araca yönelik kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Araçta yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep haberi: Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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