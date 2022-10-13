Gaziantep haberi: Gaziantep'te 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep haberi: Gaziantep'te 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

13.10.2022 15:12

Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi 5 şüpheli şahıs tutuklandı Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

5 şüpheli şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-11 Ekim 2022 tarihleri arasında, adli makamların koordinesiyle kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı.

Yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 357 kilogram esrar, 4 kilogram toz esrar, 1 kilo 100 gram bonzai, 260 gram skunk, 85 gram metamfetamin, 40 gram eroin, 2 adet av tüfeği, 7 adet cep telefonu, 3 adet (1x100 dolar, 2x100 TL) sahte banknot, 17 adet tarihi eser, 80 adet sikke ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar ile toplam 72 olaya müdahale edilerek 82 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, 5 şüpheli tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Operasyon, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep haberi: Gaziantep'te 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haberi: Gaziantep'te 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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