Gaziantep haberi: Gaziantep'te aracın çarptığı 30 koyun telef oldu - Son Dakika
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Gaziantep haberi: Gaziantep'te aracın çarptığı 30 koyun telef oldu

09.10.2022 12:32
Gaziantep haberi: Gaziantep'te aracın çarptığı 30 koyun telef oldu

Gaziantep haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir aracın çarptığı 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir aracın çarptığı 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Karapolat Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araç, küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada, sürüdeki 30 koyun telef oldu.

Jandarma, başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolu trafiğe kapattı. Telef olan koyunlar yoldan kaldırdıktan sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri araç ve sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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