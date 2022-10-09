Jandarma , başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolu trafiğe kapattı. Telef olan koyunlar yoldan kaldırdıktan sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep haberi: Gaziantep'te aracın çarptığı 30 koyun telef oldu - Son Dakika

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