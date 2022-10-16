GAZİANTEP'TE BANDROLSÜZ 4 MİLYON 40 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda bandrolsüz 4 milyon 40 bin boş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araç ile 1 depoya operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 milyon 40 bin boş makaron ele geçirildi. Bandrolsüz makaronlara el koyan ekipler, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
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