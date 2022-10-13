Gaziantep haberi | Gaziantep'te camilere güneş enerjisi sağlanması için protokol - Son Dakika
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Gaziantep haberi | Gaziantep'te camilere güneş enerjisi sağlanması için protokol

13.10.2022 13:00
Gaziantep haberi | Gaziantep'te camilere güneş enerjisi sağlanması için protokol

Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te camilerin enerjisinin güneş enerjisinden sağlanması amacıyla protokol imzalandı.

Gaziantep'te camilerin enerjisinin güneş enerjisinden sağlanması amacıyla protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Camiler GES ile Aydınlanıyor" projesi kapsamında kurulacak 6 megavatlık güneş enerji santrali için Valilik Fuaye Alanı'nda protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde, İl Müftülüğünün destekleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Enerji AŞ'nin kuracağı güneş enerji santralleriyle camilere ücretsiz ve kesintisiz temiz enerji sağlanacak.

Gaziantepli hayırsever ve iş adamlarının da santral kurulumlarına destek vereceği projenin 6 ay içerisinde devreye alınması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Davut Gül, kentteki bütün camilerin enerji ihtiyacının güneş enerjisi santraliyle karşılanacağını, bunun için Milli Emlak'a ait bir arazinin tespit edileceğini belirtti.

Gül, "Camilerimizin banileri başta olmak üzere hayırseverlerimiz Diyanet Vakfı aracılığıyla finansmanı temin edecek. 6 megavatlık güneş enerjimiz kurulduğunda ısıtmayla ilgili, soğutmayla ilgili hiçbir ihtiyacımız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Bugün attığımız imzayla camilerimizin hepsini yeşillendiriyoruz. Güneş enerjili ısıtma ve soğutma sisteminin altyapısını oluşturuyoruz. Biz yeşil şehriyiz, yeşil şehre de yeşil cami çok yakışacak. İnşallah bu yapıldığı zaman hem toprağı, suyu, havayı koruyan, hem beton karbon ayak izinin oluşturduğu sera gazını azaltan, hem de elektrik maliyetini aşağı çeken herkesin kazandığı yeni bir çalışma hayata geçirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da bu büyüklükteki projenin Türkiye'de ilk olduğunu ifade ederek, çok heyecanlı ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güneş, Güncel, Son Dakika

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