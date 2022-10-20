Gaziantep haberi... Gaziantep'te etkinliklere yasak

Gaziantep Valiliği, kentte bir hafta boyunca gösteri, eylem ve yürüyüş gibi her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Gaziantep genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı, kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, yardım toplama gibi faaliyetlerin 7 gün boyunca yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (Siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları çerçevesinde gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valiliğimize başvuru yapılarak, izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı, kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri hükmü gereğince 20/10/2022 saat: 00.01'den - 26/10/2022 saat: 23.59 arasında (7) gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için Valilik Makamının 19.10.2022 tarih 2022/163 sayılı Oluru ile Yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP