Polis ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, O.P'ye (37) silahla ateş açtı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep haberi... Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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