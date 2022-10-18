Gaziantep haberi... Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep haberi... Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

18.10.2022 11:20
Gaziantep haberi... Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Gaziantep haberleri... Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, O.P'ye (37) silahla ateş açtı.

Yaralanan O.P, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. O.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberi... Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haberi... Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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