İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 5 ev ve bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 23 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 82 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 13 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

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