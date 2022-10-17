Son dakika haber! GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA

17.10.2022 12:35

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 5 ev ve bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 23 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 82 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 13 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 19 kişi serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Edirne gündem haberleri | Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Edirne gündem haberleri | Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
13:05 Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu
12:49 Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti
12:49 Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
12:42 Bartın'daki faciada can veren 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak
12:33 Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı
11:42 Son günlerinde Billur Kalkavan'ı kahreden olay: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu
11:24 Haftaya yükselişle başlayan gram altın 990 liradan satılıyor
08:02 16 dönüm arazi artık vatandaşın hizmetinde! 30 yıllık mücadelede mutlu sonla bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 13:46:50. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement