Gaziantep haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

08.10.2022 09:40
Gaziantep haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Gaziantep haber: Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte önceden belirlenen 22 adrese 212 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de dron desteği verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Maximilon"un desteğiyle adreslerde arama yapan ekipler, 800 gram sentetik uyuşturucu, 315 gram metamfetamin, 46 gram esrar, 4 uyuşturucu hap,1 hassas terazi ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika

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