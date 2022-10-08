Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de dron desteği verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika

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