Gaziantep haberi: Gaziantep'te uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Gaziantep haberi: Gaziantep'te uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası

12.10.2022 10:50
Gaziantep haberi: Gaziantep'te uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası

Gaziantep haber... Gaziantep'te uyuşturucu satıcılığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık İbrahim T. ile avukatı katıldı.

Sanık, uyuşturucuyu kendisinin kullandığını ancak satıcılığını yapmadığını öne dürdü.

Duruşma savcısı, sanığın üzerinde 11 paket sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberi: Gaziantep'te uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep haberi: Gaziantep'te uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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