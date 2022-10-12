Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep haberi: Gaziantep'te uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika

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