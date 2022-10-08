Gaziantep haberi... Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Gaziantep haberi... Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

08.10.2022 00:57
Gaziantep haberi... Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Gaziantep yerel 3. sayfa haberine göre Gaziantep'te otomobilin çarptığı yayalardan birinin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Gaziantep'te otomobilin çarptığı yayalardan birinin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuldan beraber eve dönen 6 yaşındaki Ömer Cuma el Muhammed ve Lamar Şeyh Muhammed, evlerinin bulunduğu sokakta hızla gelen bir otomobilin altında kaldı. Kazada Ömer hayatını kaybederken, aracın altında kalarak ağır yaralanan 6 yaşındaki Lamar Şeyh Muhammed, bölgeye sevk edilen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Lamar, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Lamar Şeyh Muhammed'in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep haberi... Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haberi... Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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