Gaziantep haberi | Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep haberi | Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

09.10.2022 13:34
Gaziantep haberi | Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep gelişmesine göre Kahramanmaraş'taki Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı.

Kahramanmaraş'taki Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde YHT inşaatından 20 ton demirin tırlara yüklenip inşaat tünelleri kullanılarak çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Yht, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberi | Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haberi | Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika
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