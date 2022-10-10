Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Durmaz ve beraberindeki heyet, Başkan Kılıç ile görüşerek ilçede bir dizi temaslarda bulundu.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep haberi: MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Oğuzeli Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

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