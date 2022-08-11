Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için Gaziantep Havalimanı'nda karşılama töreni düzenledi. Karşılama törenine şehit Mahsun Şimşek'in ailesi ve yakınları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak , MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, askeri erkan ve kent protokolü katıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep haberi! Pençe-Kilit şehidi Mahsun Şimşek'in naaşı, Gaziantep'e getirildi - Son Dakika

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