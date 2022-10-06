Gaziantep haberleri... ABD'li itfaiyecilerden Gaziantep'te hayatını kaybeden meslektaşları için taziye mektubu - Son Dakika
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Gaziantep haberleri... ABD'li itfaiyecilerden Gaziantep'te hayatını kaybeden meslektaşları için taziye mektubu

06.10.2022 14:48
Gaziantep haberleri... ABD'li itfaiyecilerden Gaziantep'te hayatını kaybeden meslektaşları için taziye mektubu

Gaziantep gelişmesine göre ABD'deki itfaiyeciler, Gaziantep'teki trafik kazasına müdahale ederken otobüsün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden meslektaşları için üzüntülerini dile getiren mektup gönderdi.

ABD'deki itfaiyeciler, Gaziantep'teki trafik kazasına müdahale ederken otobüsün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden meslektaşları için üzüntülerini dile getiren mektup gönderdi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken, kontrolden çıkarak devrilen bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden itfaiye personeli Mehmet Bozkurt, Mehmet Polat ve Ahmet Polat için ABD'nin Indiana Eyaleti Fort Wayne İtfaiyesi'nden, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na taziye mektubu geldi.

Mektupta, "Onların hizmet ettikleri halka, ulusa ve yan yana çalıştıkları iş arkadaşlarına olan bağlılıkları ve kahramanlıkları her zaman hatırlanacak ve takdir edilecektir. Bu kardeşliğin içinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Onların hatıraları her zaman bizimle olacak." ifadeleri yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise gönderilen mektup için sosyal medya hesabından, "ABD Indiana'dan Fort Wayne İtfaiyesi, kaybettiğimiz itfaiyecilerimizin acısını paylaşmak için bir mektup göndermiş. İtfaiyeciliğin evrenselliği ve önemi bu mektupla bir kez daha anlaşılıyor. Fort Wayne İtfaiyesi'ne teşekkür ediyorum." paylaşımını yaptı.

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Kaynak: AA

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