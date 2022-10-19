Son dakika haberi... Araban yolundaki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Araban yolundaki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Feci kazada ölü sayısı arttı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde 2 gün önce meydana gelen feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Feci kaza sırasında araçta bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hacı Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 16 Ekim 2022 Pazar gece saatlerinde Gaziantep-Araban karayolu Karadağ mevkiinde meydana gelmişti. İddiaya göre, içerisinde 4 arkadaşın bulunduğu Yunus Emre Yıldırım idaresindeki 27 ALP 228 plakalı otomobil, Gaziantep istikametinden Araban istikametine seyir halindeyken Yavuzeli Karadağ mevkiinde direksiyon hakimiyeti kaybederek şarampole uçmuş ve kazada araç sürücüsü Yunus Emre Yıldırım ile Berkay Koçer olay yerinde hayatını kaybetmişti. Aynı kazada Hüseyin Yıldız ile Hacı Yıldız da ağır yaralanmıştı.

Tedavisi devam eden yaralılardan biri kurtarılamadı

Kaldırıldığı özel hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Hacı Yıldız, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hacı Yıldız'ın da hayatını kaybetmesiyle feci kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Araban ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan feci kazada ağır yaralanan Hüseyin Yıldız'ın da durumunun kritik olduğu ve özel hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.