Gaziantep haberleri! BAKAN SOYLU'DAN GAZİANTEP AÇIKLAMASI ANONSLAR MAKSADINI AŞMIŞTIR - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep haberleri! BAKAN SOYLU'DAN GAZİANTEP AÇIKLAMASI ANONSLAR MAKSADINI AŞMIŞTIR

17.08.2022 01:15

Gaziantep haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölcük'te düzenlenen 17 Ağustos Deprem Anması programından ayrıldığı sırada Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anonslarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölcük'te düzenlenen 17 Ağustos Deprem Anması programından ayrıldığı sırada Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anonslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Anonsların maksadını aştığını söyleyen Soylu, "Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda biraz önce vali beyle konuştum. Böyle bir sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var, ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde, buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğuk kanlı olmaları. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Karkamış'taki hain saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı Karkamış'taki hain saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı Karkamış'taki hain saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı Karkamış'taki hain saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı Bakan Soylu, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti Bakan Soylu, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti

Süleyman Soylu, Gaziantep, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberleri! BAKAN SOYLU'DAN GAZİANTEP AÇIKLAMASI ANONSLAR MAKSADINI AŞMIŞTIR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca, son durumunu çektiği video ile paylaştı
00:32 Ümit Özat, Dünya Kupası'nda tartışma yaratan uzatma dakikalarını yorumladı: Para nelere kadirsin be!
00:20 "Rakamlarda hata varsa namussuzum" diyen AK Partili isim, hesaplamayı yanlış yaptığını fark edince kendisine güldü
00:06 ABD karşısında geriye düşen Galler, 1 puanı kaptan Bale ile kurtardı
23:47 HDP'den Karkamış'a düzenlenen roketli saldırılar sonrası şok açıklama: Rojava'dan Türkiye'ye yönelik tek bir saldırı dahi olmamıştır
23:31 Tribünlerde boşlukların görüldüğü Senegal-Hollanda maçında 40 bin kapasiteli stadın 41 bin 721 taraftarı ağırladığı açıklandı
23:07 Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
22:54 Bakan Akar: Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 184 terörist etkisiz hale getirildi
22:41 Dünya Kupası maçını izlemek isteyenler gördükleri manzara sonrası TRT'ye tepki mesajı yağdırdı
19:25 PKK yandaşlarının Stockholm'deki gösterilerinin ardından NATO'dan İsveç'e net uyarı: Terörle mücadelede Türkiye ile işbirliği artırılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 02:07:44. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep haberleri! BAKAN SOYLU'DAN GAZİANTEP AÇIKLAMASI ANONSLAR MAKSADINI AŞMIŞTIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement