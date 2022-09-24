Gaziantep haberleri! Bakan Varank, Gaziantep'te (3) - Son Dakika
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Gaziantep haberleri! Bakan Varank, Gaziantep'te (3)

24.09.2022 14:31
Gaziantep haberleri! Bakan Varank, Gaziantep'te (3)

Gaziantep haber: FISTIK İŞLEME TESİSİNİN AÇILIŞINA KATILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te yapımı tamamlanan 'Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi'nin açılışına katıldı.

FISTIK İŞLEME TESİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te yapımı tamamlanan 'Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi'nin açılışına katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, Türkiye'nin güçlü bir tarım ülkesi olduğunu ifade etti. Tarımı katma değerli bir üretime çevirmenin yolunun gıda endüstrisinden geçtiğini anlatan Bakan Varank, "Gaziantep'te de Antep fıstığının işlenmesiyle ilgili bir pilot projeyi şehrimize kazandırdık. Bu pilot tesisi Antep fıstığını doğru bir şekilde işlemek isteyen, sanayileştirmek isteyen farklı firmalarımız gelip burayı ziyaret edecekler. Bu işin en doğru su ve verimlisi nasıl yapılır, Antep fıstığı teknolojilerinde dünya nerede gelip burada bunu inceleyecekler. Kendi işletmelerinde bunu uygulayacaklar. Bunun yanında küçük ölçekli üretim yapmak isteyen üreticilerimize de biz buradan fason şeklinde hizmet vereceğiz. Küçük üreticiler burada kavurmasını, işlemesini yapabilecekler. Avrupa Birliği ile ortak desteklediğimiz 1,5 milyon avroluk bir hibeyi Gaziantep'e verdik. Böyle güzel bir tesisi de yereldeki paydaşlarımızla birlikte şehrimize kazandırdık" diye konuştu.

Gelecek yüzyılda dünya siyasetini su, gıda ve enerjinin belirleyeceğini, Türkiye olarak bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bakan Varank, " Karadeniz'de biliyorsunuz gazımızı keşfettik. Önümüzdeki yıldan itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Daha iyi tarım yapmakla ve söyle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Biz şehrimizi, ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Buradaki tesis sadece Gaziantep'e değil, çevre illere başta Şanlıurfa olmak üzere hizmet edecek. İnşallah buradan güzel neticeler alacağız" dedi.

Bakan Varank, konuşmasının ardından açılışını yaptığı tesisi gezdi.


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Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Gaziantep, Türkiye, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberleri! Bakan Varank, Gaziantep'te (3) - Son Dakika

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