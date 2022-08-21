Gaziantep haberleri! Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep haberleri! Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi

21.08.2022 15:28
Gaziantep haberleri! Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi

Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 1 milyon 458 bin 500 boş makaron ele geçirirken, 1 zanlı gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberleri! Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haberleri! Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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