GAZİANTEP - 238 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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GAZİANTEP - 238 kilogram esrar ele geçirildi

08.10.2022 14:08

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 238 kilogram esrar, 19 sikke ve 2 tarihi obje ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 238 kilogram esrar, 19 sikke ve 2 tarihi obje ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Nurdağı ilçesi kırsalında bulunan Hisar Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasına Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine ekiplerce düzenlenen operasyonda, 235 kilogram kubar esrar, 3 kilogram toz esrar, tarihi değeri olduğu belirtilen 19 sikke ve 2 obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.M. (29), çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - 238 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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