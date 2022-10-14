GAZİANTEP - 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi

14.10.2022 22:58

Gaziantep'te iki araç ve bir depoda gümrük kaçağı 4 milyon 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gaziantep'te iki araç ve bir depoda gümrük kaçağı 4 milyon 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri 2 araç ve bir depoda yaptığı aramada, 4 milyon 40 bin boş makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Bahçelievler'de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1'i ağır 5 yaralı Son dakika haberi | Bahçelievler'de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1'i ağır 5 yaralı Son dakika haber | GAZİANTEP - Ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber | GAZİANTEP - Ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Gaziantep, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:53 Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 01:53:49. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement