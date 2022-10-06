Gaziantep haberleri: Gaziantep'te çalıntı motosikletle yakalanan şüphelinin 17 suç kaydı çıktı - Son Dakika
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Gaziantep haberleri: Gaziantep'te çalıntı motosikletle yakalanan şüphelinin 17 suç kaydı çıktı

06.10.2022 17:56
Gaziantep haberleri: Gaziantep'te çalıntı motosikletle yakalanan şüphelinin 17 suç kaydı çıktı

Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te çalıntı motosikletle yakalanan kişinin 17 suç kaydı tespit edildi.

Gaziantep'te çalıntı motosikletle yakalanan kişinin 17 suç kaydı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Atakent Mahallesi'nde çalıntı motosikletle seyir halinde iken ekipleri fark ederek motosikleti bırakıp kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. 17 suç kaydı bulunan şüpheli G.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada şüphelinin yakalanma anı ve motosiklete el konulması bekçilerin yaka kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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