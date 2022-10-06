Bu arada şüphelinin yakalanma anı ve motosiklete el konulması bekçilerin yaka kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep haberleri: Gaziantep'te çalıntı motosikletle yakalanan şüphelinin 17 suç kaydı çıktı - Son Dakika

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