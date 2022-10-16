Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet K, 11 günlük tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep haberleri | Gaziantep'te darbedilerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.