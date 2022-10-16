Gaziantep haberleri | Gaziantep'te darbedilerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Gaziantep haberleri | Gaziantep'te darbedilerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü

16.10.2022 15:48
Gaziantep haberleri | Gaziantep'te darbedilerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Gaziantep yerel gündem haberine göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde darbedilen kişi tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde darbedilen kişi tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Mehmet K. (23) 5 Ekim'de İstiklal Mahallesi'nde husumetlileriyle karşılattı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mehmet K, husumetlilerince sopalarla darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet K, 11 günlük tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet K'nin cenazesi, Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kavgaya karışan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberleri | Gaziantep'te darbedilerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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