Gaziantep haberleri | Gaziantep'te düğün yemeğinden yiyen 82 kişi, hastanelik oldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, düğün yemeği sonrası mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuran 82 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

İslahiye'ye bağlı Karapolat Mahallesi'ndeki Bayram Avcı'nın düğününde davetlilere nohut sulusu, tavuklu pilav, ayran çorbası ve et ikram edildi. Yemeklerden yiyen 82 kişide, kısa süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı. Bazı davetliler, ambulansla bazıları da araçlarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yemekten zehirlendiği tahmin edilen 82 kişi, tedaviye alındı. Gerekli kontrol ve tedavilerin ardından hepsi taburcu edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, düğün yemeklerinden incelenmek üzere numune aldı. Soruşturma sürüyor.