Gaziantep haberleri: Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans ayağına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep haberleri: Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans ayağına operasyon: 9 gözaltı

18.10.2022 17:43

Gaziantep yerel 3. sayfa haberine göre Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans ayağına operasyon: 9 gözaltı FETÖ örgütü yakınlarına finansal destek sağlayan 9 şüpheli şahıs yakalandı Aramalarda 464 bin TL para ele geçirildi Gaziantep'te, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik "Gazi Turgut...

Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans ayağına operasyon: 9 gözaltı

FETÖ örgütü yakınlarına finansal destek sağlayan 9 şüpheli şahıs yakalandı

Aramalarda 464 bin TL para ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik "Gazi Turgut Aslan Mahrem Kurye Operasyonu" yapıldı. Operasyon sonucunda FETÖ örgütü yakınlarına finansal destek sağladığı belirlenen 9 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 464 bin TL para ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik "Gazi Turgut Aslan Mahrem Kurye Operasyonu" yaptı. Yapılan operasyon sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mali yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 9 şahsın, tutuklu/hükümlü veya adli işlem gören örgüt üyelerine veya 1. derece yakınlarına düzenli şekilde aylık para yatırarak örgütsel finans sağladıkları tespit edildi. FETÖ örgütü yakınlarına finansal destek sağlayan 9 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 464 bin TL para, 1 adet 1 dolar, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 187 adet fişek ile çok sayıda doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında ise yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans ayağına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haberleri: Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans ayağına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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