Gaziantep haberleri | Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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