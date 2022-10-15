Gaziantep haberleri | Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep haberleri | Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

15.10.2022 15:20
Gaziantep haberleri | Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep haberler... Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberleri | Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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