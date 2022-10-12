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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep haberleri... Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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