Gaziantep haberleri... Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep haberleri... Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı

12.10.2022 11:07
Gaziantep haberleri... Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı

Gaziantep haberler: Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık suçlarına karşı çalışma başlattı.

Ekipler, 23 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda çok sayıda suç kaydı bulunan 27 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Kaçak tütün operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı Kaçak tütün operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı Son dakika haberi! GAZİANTEP'TEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA Son dakika haberi! GAZİANTEP'TEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberleri... Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:30:31. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep haberleri... Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement