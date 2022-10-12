Gaziantep haberleri | Gaziantep'te karısını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde karısını bıçakladığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, A.K. ile eşi M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında A.K, eşi M.K'yı bıçakladı.
Yaralı M.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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