Gaziantep haberleri | Gaziantep'te karısını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep haberleri | Gaziantep'te karısını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı

12.10.2022 23:42
Gaziantep haberleri | Gaziantep'te karısını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep yerel gündem haberine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde karısını bıçakladığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde karısını bıçakladığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, A.K. ile eşi M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında A.K, eşi M.K'yı bıçakladı.

Yaralı M.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası Gaziantep haber: Nizip'te koca dehşeti: Boşanmak isteyen karısını 6 yerinden bıçakladı Gaziantep haber: Nizip'te koca dehşeti: Boşanmak isteyen karısını 6 yerinden bıçakladı
Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberleri | Gaziantep'te karısını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 07:05:33. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep haberleri | Gaziantep'te karısını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement