Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, A.K. ile eşi M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep haberleri | Gaziantep'te karısını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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