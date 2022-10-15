Gaziantep haberleri | Gaziantep'te sağanak yağış - Son Dakika
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Gaziantep haberleri | Gaziantep'te sağanak yağış

15.10.2022 14:34

Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te sağanak yağış Gaziantep'te hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte sağanak yağış etkili oldu.

Gaziantep'te sağanak yağış

GAZİANTEP - Gaziantep'te hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte sağanak yağış etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için sığınacak yer ararken, kentteki araç trafiği de yağıştan olumsuz etkilendi.

Gaziantep'te hava sıcaklıkları bugün sabah saatlerinden itibaren aniden düştü. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kentte öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlar başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağışlar, kentteki trafiği olumsuz etkilerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için sığınacak yer aradı.

Kentteki yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep haberleri | Gaziantep'te sağanak yağış - Son Dakika

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