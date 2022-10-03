Gaziantep haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama

03.10.2022 13:50

Edinilen Gaziantep gelişmesine göre - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama Gaziantep'te 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 344 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken adli makamlara sevk edilen 29 şüpheli tutuklandı.

- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 344 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken adli makamlara sevk edilen 29 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26.09.2022-02.10.2022 tarihleri arasında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 1 kilo 446 gram metamfetamin (ateş-buz), 1 kilo 296 gram esrar, 248 adet uyuşturucu hap, 218 gram eroin, 155 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 7 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 344 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 29 şüpheli tutuklanmış, 315 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Haklarında yasal işlem başlatılan 334 şüpheli şahıstan 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama - Son Dakika
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