Darbedilerek öldürüldüğü belirlenen 3 yaşındaki kız çocuğu derin dondurucuda bulundu - Son Dakika
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Darbedilerek öldürüldüğü belirlenen 3 yaşındaki kız çocuğu derin dondurucuda bulundu

27.09.2022 01:50

Gaziantep'te şiddet uygulanarak öldürüldüğü tespit edilen 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erba'nın cesedi, bir işletmedeki derin dondurucuda bulundu. Polis ekipleri kan donduran olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp 2 kızını aramak için bir televizyon kanalında canlı yayına katılan anne M.İ. ve eski kocası A.E.'nın verdikleri bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı. Televizyon programına Gaziantep'ten katılan anne M.İ. kendisine fuhuş yaptıran çocukluk arkadaşı ve sevgilisinin, çocuklarını alıkoyduğunu iddia etti.

CANSIZ BEDENİ DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

Bu sırada canlı yayına telefonla katılan komşusu, M.İ.'nin bir buçuk yaşındaki küçük kızı Naime'nin kendisine bırakıldığı bilgisini paylaştı. Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir işletmeye düzenlediği operasyonda derin dondurucunun içinde ölü olarak bulundu. Darbedilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine getirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri yürek sızlatan cinayetle ilgili yaptıkları araştırma sonucu şüpheliler G.T. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darbedilerek öldürüldüğü belirlenen 3 yaşındaki kız çocuğu derin dondurucuda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darbedilerek öldürüldüğü belirlenen 3 yaşındaki kız çocuğu derin dondurucuda bulundu - Son Dakika
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