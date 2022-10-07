Gaziantep haberleri | Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Gaziantep haberleri | Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

07.10.2022 15:43
Gaziantep haberleri | Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Gaziantep habere göre Gaziantep'te otomobilin çarptığı yayalardan birinin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Gaziantep'te otomobilin çarptığı yayalardan birinin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuldan beraber eve dönen 6 yaşındaki Ömer Cuma el Muhammed ve Lamar Şeyh Muhammed, evlerinin bulunduğu sokakta hızla gelen bir otomobilin altında kaldı. Kazada Ömer hayatını kaybederken, aracın altında kalarak ağır yaralanan 6 yaşındaki Lamar Şeyh Muhammed, bölgeye sevk edilen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Lamar, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Lamar Şeyh Muhammed'in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep haberleri | Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haberleri | Gaziantep'teki kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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