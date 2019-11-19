Son Dakika Haberleri: Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı
Son Dakika Güncel Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı - Son Dakika

Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı

6 saat önce

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen M.M B (45)?yönetimindeki 31 RS 552 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan D (37)?nin kullandığı 27 SP 373 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ramazan D. yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ramazan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı

İslahiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyon ile turistleri taşıyan midibüs çarpıştı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı
İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 06:25:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]