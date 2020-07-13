GAZİANTEP Hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı yaralandı - Son Dakika

Polis, Mehmet Talip Y.'yi ifadesini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürdü.

Çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Nuri Bahtıyaroğlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı

Konya'da bir gol daha! Yıldız futbolcu skoru eşitledi

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı

İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi

Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil