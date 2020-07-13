GAZİANTEP Hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı yaralandı - Son Dakika

GAZİANTEP Hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı yaralandıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı Nuri Bahtıyaroğlu (65), yaralandı.

Hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı yaralandı

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı Nuri Bahtıyaroğlu (65), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hatay Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Talip Y., yönetimindeki 01 UN 999 plakalı hafif ticari araç, seyyar tezgahıyla yolun karşısına geçmek isteyen Nuri Bahtıyaroğlu'na çarptı. Kazada, Bahtiyaroğlu yaralanırken, seyyar tezgahı devrildi, ürünler sağa sola saçıldı.

Çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Bahtıyaroğlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, Mehmet Talip Y.'yi ifadesini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Gaziantep, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:16 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa GAZİANTEP Hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı yaralandı - Son Dakika
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