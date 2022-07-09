GAZİANTEP - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

09.07.2022 21:56

Gaziantep'te 2 suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te 2 suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında silahlı terör örgütü THKP-C propagandası yapmak ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.A, cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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