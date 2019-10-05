Gaziantep halı tasarım yarışması finalinde tasarımcılar ödüllerini aldı

Halı Tasarım Yarışması finalinde tasarımcılar ödüllerini aldı

GAZİANTEP'te Güneydoğu Anadolu Hali İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen '6'ncı Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda ilk 5'e giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle verildi. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan yüksek katma değerli ürünler için kaliteli tasarımların önemli olduğuna dikkat çekerek yarışmaya giren eser sahiplerini kutladı.

Ticaret Bakanlığı'nın desteği, GAHİB ve Gaziantep Üniversitesinin iş birliğiyle düzenlenen Tasarım Günleri 2019 ve '6'ncı Makine Halı Tasarım Yarışması' finali GAİB hizmet binasında düzenlendi. Ödül törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ile akademisyenler, firma temsilcileri ve davetliler katıldı.

Ödül töreninde konuşan ve gerek Gaziantep gerekse Türkiye için önemli bir etkinlik olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep'te çok önemli bir etkinlik yapılıyor. Bu organizasyonu düzenleyen başta GAHİB ve Üniversitemiz bu etkinliğe uzaktan ve yakından gelerek destek veren herkesin bu başarıda katkısı var. İnanıyorum ki bu çalışma gelecek senelerde her yıl üzerine koyarak daha da iyi bir yere gelecek. Bugün bu tasamı konuşmamız, başlatmamız başlı başına önemli bir iş. Üretimde işçilikten kısabilirsiniz, hammaddeden kısabilirsiniz, enerjiden kısma şansınız yok. Bu üçünde de kıstığınızda aslında kalite düşüyor, sürdürülebilirliği kalmıyor. Yurt dışı rekabet için tasarımın olması lazım, markanın olması lazım, patentin olması lazım, reklamın olması lazım ve piyasada bir karşılığınızın olması lazım. Çin'den dahi daha ucuz mal üretmekte her halde Gaziantep'e özgü bir şey. Çin'le aramızdaki açığı kapatmakta fayda var. Burada tasarımcılarımızın, hocalarımızın çok önemli bir katkısı olur. Dereceye giren ve giremeyen herkesi tebrik ediyorum diye konuştu.

Türkiye'nin dört biryanından tasarımcıların yarışmaya ilgisi memnuniyet verici olduğunu söyleyen GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ise Sektörümüz dünyada Çin'den sonra en büyük kapasiteye sahip. Dünyada halı piyasası 15.7 milyar dolar. Biz Türkiye olarak bunun 2.3 milyar dolarını yapmaktayız. Çin'de ise 2.9 milyar dolar. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu işbirliğiyle bu yıl altıncısını düzenlemiş olduğumuz Makine Halısı Tasarım Yarışması ile Makine Halıcılığı Sektörüne özgün tasarımlar kazandırmayı, 'Tasarımcı' kimliğinin güçlenmesinin önünü açmayı, tasarım alanında sektöre kalifiye personel teminini ve üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmayı amaçladık. Türkiye'nin dört biryanından tasarımcıların yarışmaya ilgisi memnuniyet verici. Bugün daha iyi görüyoruz ki gençlerimize imkan verildiği zaman daha büyük işler yapacaklardır. Yarışmaya katılan ve destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

Tasarlayın Dokuyalım sloganıyla gerçekleştirilen 'Altıncı Makine Halı Tasarım Yarışması'na Türkiye' nin çeşitli bölgelerinden toplam 126 tasarımın başvurusu yapıldı. Birinci jüri değerlendirmesi sonucunda 20 tasarım finale kalmaya hak kazandı. Bu 20 tasarım sponsor firmaların desteği ile halıya dönüştü. Çeşitli üniversiteler ve sektörel temsilcilerden oluşan jüri tarafından değerlendirilen tasarımlar arasında ilk 5 eser ödüllendirildi. Yarışmada Infınıty adlı eseriyle birincilik elde eden Gülbahar Gümüşten'e 15 bin lira, ikincilik ödülünü Prehistoric Narratıon adlı tasarımıyla kazanan Şansım Televi Boğa'ya 11 bin lira, üçüncülük ödülünü Aura adlı eseriyle kazanan Nazlı Parçaoğlu ise 8 bin lira, dördüncülüğü Lodos adlı eseriyle elde eden Güneş Turhan ve beşincilik ödülünü Rustly adlı tasarımıyla kazanan Şenay Subaşı Avar'a ödülleri verildi.