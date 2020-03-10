GAZİANTEP Hastanede hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAZİANTEP Hastanede hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

GAZİANTEP Hastanede hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

7 saat önce

Hastanede hırsızlık yapan şüpheli yakalandıGAZİANTEP'te, özel bir hastane çalışanının çantasından cüzdan çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı.

Hastanede hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te, özel bir hastane çalışanının çantasından cüzdan çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastanede çalışan kadının, odasında hırsızlık meydana geldiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şikayetin ardından harekete geçen ekipler, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinde, bir kişinin hastane odasına girdikten sonra çantada bulunan cüzdanı çaldığını saptadı. Eşkali belirlendikten sonra kimliği de saptanan şüpheli, polisin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve kimliği açıklanmayan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

GAZİANTEP Hastanede hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:24 Kaynak: DHA
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