Gaziantep Havalimanı Baş Müdürlüğü'ne Yasin Savaş atandı - Son Dakika

Gaziantep Havalimanı'nda sevilen Şube Müdürü Yasin Savaş, Gaziantep Havalimanı Baş Müdürlüğü'ne atandı.



Bir süre önce görevinden alınan Gaziantep Havaalimanı Başmüdürü Alaattin Kırcı'nın yerine Havalimanında sevilen Şube Müdürü Yasin Savaş atandı. Devlet Hava Meydanı Genel Müdürlüğü onayı ile atanan Baş Müdür Savaş'ın önümüzdeki günlerde yeni görevine başlaması bekleniyor. - GAZİANTEP