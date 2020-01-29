Gaziantep Havalimanı CAT ll Seviyesine yükseltildi - Son Dakika

Gaziantep Havalimanı ILS GP sistemi olumsuz hava koşullarının yaşandığı günlerde uçuş trafiğinin aksamaması ve uçakların sorunsuz inebilmesi için yenilendi. Yapılan çalışmaların sistem CAT II seviyesine yükseltildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetimiz Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, Gaziantep Havalimanı'nda bulunan ILS GP (inişe geçen uçağın süzülüş açısını veren sistem) cihazının olumsuz hava koşullarının yaşandığı günlerde uçuş trafiğinin aksamaması ve uçakların sorunsuz inebilmesi için yenilendiğini açıkladı. Yapılan çalışmaların ardından sistem CAT II seviyesine yükseltildi. Sistemin aktif olarak kullanılmaya başlandığı öğrenildi.



DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in konu ile olarak twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



"Gaziantep Havalimanı'nda kurulu bulunan ILS GP cihazı (inişe geçen uçağın süzülüş açısını veren sistem) yapılan gerekli teknik çalışma ve yatırımlarla CAT II seviyesine yükseltilerek, uçuş kontrol testlerinden başarı ile geçmiş ve aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Pist kategorisinin yükselmesiyle birlikte 550 metre görüş mesafesinde 334 ft olan iniş karar yüksekliği, 300 metre görüş mesafesinde 100 ft'e düşürülmüştür. Bu sayede düşük görüş şartlarında yaşanan uçuş iptalleri en aza indirilecektir." - İSTANBUL