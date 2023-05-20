Gaziantep Havalimanı'nda UFO iddiası! Uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
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Gaziantep Havalimanı'nda UFO iddiası! Uçuşlar iptal edildi

20.05.2023 11:35

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesi üzerine gece yarısından bu yana Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Toplam 26 sefer iptal edildi. Uçuşların iptal olması nedeniyle yüzlerce yolcunun saatlerdir bekleyişi sürüyor.

Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi.

BAZI UÇUŞLAR ŞANLIURFA VE ADANA'YA YÖNLENDİRİLDİ

Olay üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.

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YÜZLERCE YOLCU BEKLİYOR

Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı belirtildi. Öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcunun saatlerdir bekleyişi sürüyor.

NOTAM NEDİR?

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • TC Selçuk Okumuş: ne seçimmiş be!!! dünya basınının ilgisi yetmedi. uzaylılarda şu seçimlere birde biz bakalım mı dedi acaba. Cevap Yaz 15 4 Yayından Kaldır
  • Selçuk Durgel: geliyorlar bi bunlar eksikti vizesiz bedava memleketi duyunca uzaylılarda harekete geçti Cevap Yaz 74 54 Yayından Kaldır
  • mert çelik: ne ufosu yaw uçan kedi kırpıktır Cevap Yaz 31 11 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Gaziantep Havalimanı'nda UFO iddiası! Uçuşlar iptal edildi - Son Dakika


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