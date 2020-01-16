Gaziantep Havalimanı'ndaki yenileme çalışmalarının eylüle kadar bitirilmesi planlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gaziantep Havalimanı'ndaki yenileme çalışmalarının eylüle kadar bitirilmesi planlanıyor - Son Dakika Ekonomi

Gaziantep Havalimanı'ndaki yenileme çalışmalarının eylüle kadar bitirilmesi planlanıyor

6 saat önce

Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen yenileme ve genişletme çalışmalarının bu yıl eylül ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Gaziantep Havalimanı'ndaki yenileme çalışmalarının eylüle kadar bitirilmesi planlanıyor, System.String[]

Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen yenileme ve genişletme çalışmalarının bu yıl eylül ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Havalimanında 10 Haziran 2018'de başlatılan yenileme ve genişletme çalışmaları hızla devam ediyor.

Çalışmalar tamamlandığında havalimanının kurulu bulunduğu alanın büyüklüğü 13 bin metrekareden 75 bin metrekareye çıkacak. Yeni terminal binasının yanı sıra 2 bin araç kapasiteli kapalı ve açık otopark ile 7 körüklü tünel yapılacak.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanının yıllık ortalama 3 milyon yolcuya hizmet verdiğini söyledi.

İnşaat çalışmaları sona erdiğinde buradan hizmet alan yolcu sayısının 7,5 milyona çıkmasını hedeflediklerini belirten Gül, şöyle dedi:

"Yeni yerimizde 2 bin araca hizmet verecek kapalı bir otopark yapılıyor. Baktığımız zaman yüzde 40 fiziki gerçekleşme var. İnşallah bir aksilik olmazsa eylül ayına kadar buradaki yenileme çalışmalarının bitirilmesini hedefliyoruz. Bu, kentimize gelen ve gidenlere daha iyi hizmet verileceği anlamına geliyor. Her iki işin ve sonradan ilave edilen işlerin maliyeti 350 milyon lira. Gerçekten büyük bir iş. Bununla beraber kentimiz hak ettiği bir hizmete kavuşmuş olacak."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de son yıllarda kentin hem sanayi hem de turizm anlamında parladığını belirterek, "Gaziantep ekonomik faaliyetleriyle, üretim gücüyle, girişimcisiyle öne çıkan bir şehirken şimdilerde turizmiyle, mutfağıyla, gastronomisiyle her alanda yükselen bir şehir oldu. Bu nedenle kentin dünyaya açılan kapısı olan havalimanının günün şartlarına ayak uydurması için yenilenmesi zaruri oldu." diye konuştu.

Buradaki çalışmaların kesintisiz devam ettiğini dile getiren Koçer, şunları kaydetti:

"İnşallah eylül ayında Gaziantep Havalimanı'nı hizmete açmış olacağız. Bunun Gaziantep'e ekonomik, sosyal, kültürel yani her alanda çok büyük katkısı olacak. Burası, ekonomimizin ve sanayimizin dünyaya açılan yeni kapısı olacak. Türkiye'nin en çok uçulan ve yolcu sayısında artış olan havalimanlarından biri de Gaziantep Havalimanı'dır. Önümüzdeki dönemde çok daha faklı bir misyon taşıyacak. Uluslararası uçuşlarımız artacak çünkü bu potansiyel bu şehirde var. Bu havaalanının yapımıyla kentimiz her alanda yükselişe geçecek."

Gaziantep Havalimanı, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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