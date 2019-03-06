Son Dakika Haberleri: Gaziantep Hayvanat Bahçesi 8 Mart'ta Kadın ve Çocuklara Ücretsiz

Gaziantep Hayvanat Bahçesi 8 Mart'ta Kadın ve Çocuklara Ücretsiz

9 dakika önce

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın ve çocuklara ücretsiz olacak.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi 8 Mart'ta Kadın ve Çocuklara Ücretsiz, System.String[]
Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın ve çocuklara ücretsiz olacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın ve çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvanat Bahçesini 8 Mart Cuma günü, 08.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edebilecek.

Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, içerisinde Safari Parkı, Zooloji ve Doğa Müzesini barındırıyor. 25 türde toplam 257 hayvan ile yaklaşık 50 türde 500 kanatlının yer aldığı Gaziantep Safari Parkı, Türkiye'nin ilk safari parkı olma özelliğini taşıyor.

Zooloji ve Doğa Müzesinde yaklaşık 50 türde 120 kemikli hayvan ve 128 türde 427 kanatlı bulunuyor. Müzede kavanozlar içerisinde 80 sürüngen, 22 türde 78 deniz canlısı ve milattan önce 1700 yıllarında yaşamış 7 türün iskeletleri sergileniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:32 Kaynak: AA

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