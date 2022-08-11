40 dereceyi aşan sıcaklarda hayvanlara buzlu kokteyl - Son Dakika
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40 dereceyi aşan sıcaklarda hayvanlara buzlu kokteyl

11.08.2022 09:30

GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde, 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle yeni tedbirler alındı.

GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde, 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bakıcıların özel hazırladığı dondurulmuş et ve buzlu meyve kokteyli ile hayvanların beslendiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Hayvanlarımız için yazlık barınaklarımızda serinleme havuzları bulunuyor. Aslan, kaplan ve ayılar başta olmak üzere diğer yırtıcı hayvanlar, bu havuzlarda vakit geçirerek serinliyor" dedi.

Türkiye'nin en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle hayvanların etkilenmemesi için tedbirler alındı. Kaplan, aslan ve ayı gibi yabani hayvanların, gölgeliklerin yanı sıra barınaklarındaki havuzlarda bulunması sağlanıyor. Bakıcılar, günün en sıcak saatlerinde de dondurulmuş et ve meyve kokteyli vererek hayvanları serinletmeye çalışıyor. Deve ve devekuşları için de tazyikli su kurtarıcı oluyor. Bakıcılar, bu hayvanları sıcaktan korumak için sık sık vücutlarına hortumla su sıkıp, serinletiyor.

SERİNLETMEK İÇİN DONDURULMUŞ ET Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle yeni tedbirler aldıklarını söyledi. Havalar ısınmadan önce barınak bakımlarının tamamlandığını belirten Özsöyler, hayvanların genellikle serinleme havuzunda vakit geçirdiğini dile getirdi. Bakıcıların özel hazırladığı dondurulmuş et ve buzlu meyve kokteyli ile hayvanların beslendiğini aktaran Özsöyler, "Hayvanlarımız için yazlık barınaklarımızda serinleme havuzları bulunuyor. Aslan, kaplan ve ayılar başta olmak üzere diğer yırtıcı hayvanlar, bu havuzlarda vakit geçirerek serinliyor. Ayrıca serinlemeleri için ayılara buzlu meyve kokteyli, aslan ve kaplanlara ise dondurulmuş et veriyoruz. Diğer hayvanlarımızın da tazyikli su ile günün belli saatlerinde serinletiyoruz" dedi.7 AYDA 2 MİLYON 850 BİN ZİYARETÇİ

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne son 7 ayda 2 milyon 850 bin kişinin geldiğini belirten Özsöyler, "Hayvanat bahçemizi, bu yıl şu ana kadar 2 milyon 850 bin kişi ziyaret etti. Bu ziyaretçilerimizin büyük çoğunluğunu, Gaziantep dışında gelenler oluşturuyor. Bu sayılar, bize burasının bir cazibe merkezi haline geldiğini gösteriyor. İnsanlar, kitaplarda ya da belgesellerde gördükleri hayvanları burada canlı ve yakından görme imkanı buluyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 40 dereceyi aşan sıcaklarda hayvanlara buzlu kokteyl - Son Dakika

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