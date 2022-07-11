Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu

11.07.2022 11:03

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni, bayram tatilinin sonuna kadar 43 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, sıcak havaya aldırış etmeden günün her saatinde hayvanat bahçesinde yoğunluk oluşturuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Gaziantep Doğal Yaşam Merkezi'ne Türkiye'nin her tarafından ziyaretçilerin geldiğini söyledi.

Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hayvanat bahçesinin ziyaretçi akınına uğradığını belirten Özsöyler, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'nın ilk günü ziyaretçi sayısı biraz azdı. Çünkü insanlar kurban kesimi ile uğraştı. İkinci gününden itibaren ziyaretçiler gelmeye başladı. Yaklaşık 9 günlük bayram tatilinde 43 bin kişiyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 22 bin kişi doğal yaşam merkezimizi bayramın ilk ve ikinci gününde gezdi. İnşallah diğer günlerde de hedeflediğimiz sayıyı yakalayacağımızı zannediyoruz."

Ziyaretçilerden Şerif Abdulkadir Kepkep ise Balıkesir'den geldiğini belirterek, "Gaziantep'e 3 yıl önce gelmiştik. Çok güzel bir yer. Özellikle hayvanat bahçesine iyi bir hizmet verilmiş. Hayvanların bakımları ve bahçedeki gölgeliklere hayran kaldık. Safari gezisi yaptık." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen İbrahim Kınay ise uzun süredir Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni gezme planlarının olduğunu belirterek, "Gezme planımıza Gaziantep'ten başladık. Kentte ilk olarak Hayvanat Bahçesi'ni gezdik. Bahçeyi yakından görme fırsatı bulduğumuz için ayrıca mutluyum." dedi.

Yağmur Kınay ise Gaziantep'e gelmeyi çok istediklerini belirterek, "Çok güzel bir yer. Hayran kaldım. Gaziantep'e tekrar tekrar gelip görmek isteriz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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