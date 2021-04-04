Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bahçede yavru ayıyı biberonla besleyip, herkesi sokak hayvanlarına karşı hassas olmaya davet etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla düzenlenen etkinlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından el konulan ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilen 8 farklı türden 158 hayvanın tanıtımı da yapıldı. Etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yavru ayıya biberon ile süt verdi, omzuna konan papağanlar ile fotoğraflar çektirip yılan, kertenkele ve iguanaları yakından inceledi.