Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı - Son Dakika

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı

04.04.2021 16:04
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı, System.String[]

TÜRKİYE'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kutlandı.

TÜRKİYE'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bahçede yavru ayıyı biberonla besleyip, herkesi sokak hayvanlarına karşı hassas olmaya davet etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla düzenlenen etkinlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından el konulan ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilen 8 farklı türden 158 hayvanın tanıtımı da yapıldı. Etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yavru ayıya biberon ile süt verdi, omzuna konan papağanlar ile fotoğraflar çektirip yılan, kertenkele ve iguanaları yakından inceledi.

'YENİ CANLARA KUCAK AÇIYORUZ'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insan sevgisinin doğayı ve hayvanı sevmekle başladığını ifade etti. Şahin, yeni gelen hayvanlar ile birlikte tür ve sayının arttığı hayvanat bahçesinde doğurganlık oranının da yüksek olduğunu kaydetti. Fatma Şahin, etkinlik kapsamında hem yeni gelen üyeleri tanıttıklarını hem de ilgiye muhtaç sokak hayvanlarının sağlık durumları ve bakımları ile ilgili bilgiler aldıklarını belirterek, "Bizim hayvanat bahçemizde büyük bir doğal hayat var. Hangi hayvan nasıl yaşaması gerekiyorsa o sistem burada oluşturuluyor. 1 milyon metrekare alan içerisinde tür, sayı ve doğurganlık oranı olarak dünyada dördüncü, Avrupa'da üçüncü sıradayız. Milyonlarca aile buraya çocukları ile geliyor ve tüm günü burada geçiriyor. Her bahar burada buluşuyoruz. Yeni yavrularımız geldi. Kaçak olarak yakalanan evlerde beslenmemesi gereken hayvanlar var. Bu hayvanlar içinde çok özel bir rengi olan ve bir süt yılanı türümüz var" dedi.Sokak hayvanlarının kendileri için kıymetli olduğunu ve tedavilerini hem Gaziantep hem de protokol imzaladıkları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde yaptırdıklarını anlatan Fatma Şahin, herkesi sokak hayvanlarını koruma ve sahiplenme konusunda hassas olmaya davet etti.'TÜR VE HAYVAN SAYIMIZ ARTTI'Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Başkanı Celal Özsöyler, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen yılanlar, maymunlar, papağanlar, flamingolar, değişik su kuşları gibi türlerin yakalanıp Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildiklerini söyledi. Özsöyler, bu hayvanların mutlaka ya doğal ortamlarında olmaları ya da hayvanat bahçelerinde olmaları gerektiğini ifade ederken, bahçelerinde 358 türden 7 bin 800 hayvan bulunduğunu vurgulayarak, şöyle dedi: " Türkiye'de ve Avrupa'da doğum oranı en fazla olan hayvanat bahçesiyiz. İstanbul 1'inci Bölge Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde yakalanan hayvanlar için bizi aradılar. Hayvanat bahçemiz de doğal ortama uygun olduğu için direkt olarak bize gönderiyorlar. Bu kapsamda en son 38 tane büyüklü ve küçüklü yılan türlerinden geldi. 15 tane kertenkele türlerinden geldi. İguanalardan geldi. Sakallı ejderler geldi. Bunun yanında 10'a yakın Makak maymunlarından geldi. 10 tane jako papağanı geldi. Yine 10 tane flamingo geldi. 25 tane silünlerimiz geldi. Böylelikle hem tür sayımız hem de hayvan sayımızda artış yaşandı. Normalde 350 türde 7 bin 500 hayvanımız varken şimdi 358 türde 7 bin 800 tane hayvanımız bulunmaktadır. Her geçen gün büyüyoruz ve tüm Türkiye'ye hizmet etmeye devam ediyoruz. Gaziantep Hayvanat Bahçesi pandemi sürecinden önce 5 milyon vatandaşı bu alanda ağırlamış bulunuyordu. Pandemi sürecinde de yine 1 buçuk milyon ziyaretçi aldık. Pandemiden sonra ziyaretçi sayımızın hızla artacağını da düşünüyoruz."Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan barınağı ziyaret ederek, gözlerini barınakta hayata açan yavru kedilere yakından ilgi gösterdi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı

Sokak Hayvanları, Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlandı - Son Dakika


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